"Это невозможно использовать в официальной статистике", - Минсоцполитики не будет учитывать наличие евроблях при предоставлении субсидий

Об этом на брифинге сказал директор директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Автомобиль на евробляхах - проблема не только субсидий, но и государства. Невозможно установить факт принадлежности прав на это имущество. Если невозможно установить, что конкретное имущество принадлежит конкретному лицу, а оно его просто использует на основании чего-то, это невозможно использовать в официальной статистике", - сказал Музыченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Евробляхеров" проверят: Литва открыла для Украины доступ к своей базе автомобильных номеров