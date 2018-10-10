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10.10.18 09:48

"Это невозможно использовать в официальной статистике", - Минсоцполитики не будет учитывать наличие евроблях при предоставлении субсидий

Министерство социальной политики не сможет учитывать машины на еврономерах при начислении субсидий, ведь невозможно установить факт принадлежности такого имущества конкретному лицу.

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Об этом на брифинге сказал директор директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Автомобиль на евробляхах - проблема не только субсидий, но и государства. Невозможно установить факт принадлежности прав на это имущество. Если невозможно установить, что конкретное имущество принадлежит конкретному лицу, а оно его просто использует на основании чего-то, это невозможно использовать в официальной статистике", - сказал Музыченко.

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