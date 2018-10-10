"Спецназу" террористов "ЛНР" выдали форму с нашивками СБУ, - ИС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении группы "Информационное сопротивление".

"Внимание обращает тот факт, что часть комплектов полученной формы - с нашивками СБУ (вероятно, для проведения провокаций).

Стоит также отметить, что в последнее время, в связи с нехваткой кадров, в спецподразделение "МГБ ЛНР" для прохождения "службы" кандидаты набираются без предварительного серьезного изучения морально-психологических качеств и должного медицинского освидетельствования", – сказано в сообщении.





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