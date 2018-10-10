Новый подозреваемый в убийстве болгарской журналистки Мариновой задержан в Германии

Об этом сообщают болгарские СМИ со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Подозреваемый — 21-летний житель города Русе Северин Красимиров. Его ДНК совпал с биологическим материалом с места преступления.

По неподтвержденным данным, следствие считает, что он не планировал заранее нападение на Маринову и совершил его спонтанно.

9 апреля стало известно о задержании болгарскими правоохранителями по подозрению в убийстве Мариновой румына украинского происхождения.

Ранее сообщалось, что в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой журналиста и телеведущую Викторию Маринову. Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов заявил, что перед смертью Маринова была изнасилована.

Виктория Маринова много лет вела на местном частном телеканале ТВН шоу о стиле жизни, она также была членом руководства канала. Несколько месяцев назад она стала вести программу журналистских расследований Детектор. Последний выпуск программы был посвящен расследованию возможной коррупции при участии частных компаний, которые нецелевым образом тратили финансирование от Европейского союза.