Реформа СБУ была подчеркнута, как ключевой приоритет: промедление с ней серьезно подорвет доверие союзников к Украине, - замглавы представительства НАТО Ирон

"Реформа СБУ была подчеркнута, как ключевой приоритет, как в комплексном пакете помощи Украине, который был согласован на Варшавском саммите НАТО в 2016 году, так и в годовой национальной программе Украины. Нецелесообразно продолжать откладывать эту критически важную реформу, потому что это серьёзно подорвёт доверие союзников к готовности к лидерству руководства государства", - сказала она, выступая на "круглом столе" в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ш.Ирон напомнила, что реформа СБУ является одной из основных в реформировании национальной безопасности Украины.

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По её словам, реформирование должно сделать из СБУ демилитаризованную, деполитизированную, эффективную структуру по обеспечению внутренней безопасности с разведывательными функциями и предотвращению преступности.

Ш.Ирон отметила, что партнеры Украины в НАТО принимали участие в разработке концепции реформирования Службы безопасности, а также продолжат помогать Украине на этом пути.