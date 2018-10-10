Наемники "ДНР" массово сидят на наркотиках, торговлю которыми крышует руководство "МВД ДНР", - ИС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу "Информационное сопротивление".

"В 1-й и 7-й бригадах "1-го АК ДНР" ("ОК "Донецк") командование фиксирует массовое употребление личным составом наркотических опиатных средств (при этом употребление "травы" уже за проступок не считается)", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что диллеры привозят "товар" практически прямо под КПП частей. Особой популярностью пользуется наркотик под названием "Микс".

"По данным командиров бригад, "крышуют" схему распространения наркотиков представители руководства "МВД ДНР", – добавили в ИС.

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