Наемники "ДНР" массово сидят на наркотиках, торговлю которыми крышует руководство "МВД ДНР", - ИС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на группу "Информационное сопротивление".
"В 1-й и 7-й бригадах "1-го АК ДНР" ("ОК "Донецк") командование фиксирует массовое употребление личным составом наркотических опиатных средств (при этом употребление "травы" уже за проступок не считается)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что диллеры привозят "товар" практически прямо под КПП частей. Особой популярностью пользуется наркотик под названием "Микс".
"По данным командиров бригад, "крышуют" схему распространения наркотиков представители руководства "МВД ДНР", – добавили в ИС.