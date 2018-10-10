Безопасность Украины - это наша безопасность тоже, - глава парламентского Комитета по иностранным делам Великобритании

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает Правительственный портал.

По словам Тугенхата, более жесткий санкционный режим станет реальностью после выхода страны из ЕС в марте 2019 года, поскольку сейчас невозможно ввести двусторонние санкции.

"Ваша безопасность - это наша безопасность тоже", - заверил глава парламентского Комитета по иностранным делам Великобритании.

Он отметил, что опыт Украины в противодействии гибридным атакам является чрезвычайно ценным для Великобритании. Стороны договорились усилить сотрудничество по выявлению и противодействию дезинформации.

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В свою очередь Председатель Комитета по вопросам обороны Палаты общин Парламента Великобритании Джулиан Льюис заверил, что Великобритания всячески способствовать обеспечению мира на оккупированных территориях Донбасса и восстановлению территориальной целостности Украины.

Парламентарии заверили, что Украина имеет значительную поддержку в британском парламенте и согласились, что необходимо продолжать активный диалог с представителями других государств ЕС относительно агрессивной политики России, в частности, в контексте противодействия строительству "Северному потоку-2".