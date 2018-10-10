Для того, чтобы полностью решить проблему хранения боеприпасов, нужно 10-15 лет, - Полторак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Минобороны Степан Полторак на заседании правительства 10 октября.

По его словам, на время взрыва на каждом посту находилось по два часовых, а также дополнительная охрана.

Также министр отметил, что на арсенале под Ичней проводились меры для увеличения безопасности.

"На этом арсенале только за последний месяц мы проводили два учения по безопасности", - сказал он.

Также он подчеркнул, что Украина сможет обеспечить охрану боеприпасов только тогда, когда будет построено новое хранилище. Министр отметил, что только в последние годы выделяется достаточное финансирование армии, в том числе, на военные хранилища.

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Полторак добавил, что для решения проблемы хранения боеприпасов необходимо достаточное финансирование на протяжении 10-15 лет.

"Для того, чтобы полностью решить проблему хранения боеприпасов при условии достаточно финансирования необходимо 10-15 лет. При условии, что строители будут работать идеально, а в этом также есть проблемы", - уточнил он.

Также он призвал общество объединиться вокруг общей беды.

"Когда я смотрю на то, что происходит в Великобритании после терактов - воссоединяется правительство, парламент и общество, мне даже трудно смотреть наши телевизионные передачи", - отметил он.

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.