Депутат горсовета на Прикарпатье продал свой голос на сессии за $50 тыс., - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру области.

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Отмечается, что народный избранник через посредника требовал и получил от представителя одного из обществ взятку в сумме 50 тыс. долларов США за личное положительное голосование на сессии городского совета по вопросу утверждения проекта землеустройства по отводу земельного участка в городе Городенка для строительства завода по переработке твердых бытовых отходов.

"Следственным судьей удовлетворено ходатайство прокуратуры области и предоставлено разрешение на задержание депутата и посредника, с целью их привода в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении ведомства.