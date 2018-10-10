Сегодня никто не хочет идти на должность начальника базы хранения боеприпасов, - Полторак

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Степан Полторак на заседании правительства 10 октября.

"Сегодня пришла другая проблема: никто не хочет идти на должность начальника базы. Потому что возможностей мало, а награды нет", - отметил он, призвав общество объединиться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли

Также Полторак обратился к журналистам, подчеркнув, что нужно показывать разные точки зрения.

По его словам, в день инцидента, 9 октября, представители пресс-службы Минобороны полтора часа не могли выйти на "112 Канал", чтобы сообщить ситуацию, в то время, как этот канал давал массу информации по поводу взрывов на арсенале под Ичней. Также, по его словам, позицию военных отказались принять на Первом.UA. "Мне сказали: "Я позвонил на Первый.UA, а слышу в трубку, как говорят: "Задвинь его подальше, нам это не интересно", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": К локализации пожара в Ичне привлечены более 730 человек и 133 единицы спецтехники, - Минобороны. ВИДЕО

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на арсенале под Ичней позволяет уже в ближайшее время приступить к тушению пожара по периметру территории, - Генштаб ВСУ

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".