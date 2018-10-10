На момент ЧП на арсенале под Ичней находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов, из них готовых к применению - 43 тыс. тонн, - Полторак

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Министр обороны Украины Степан Полторак сказал на заседании правительства в среду.

Он подчеркнул, что данный арсенал является "сложным", поскольку находится возле границы с РФ. Его площадь составляет 680 гектаров, периметр охраны - 8 км 200 метров. На арсенале размещены 119 хранилищ, из них 40% - открытые площадки.

"Этот арсенал может разместить 127 тыс. тонн боеприпасов. Так, на начало 2014 года там находилось 125 тыс. тонн боеприпасов. За последние годы мы передислоцировали в другие места – на другие базы и арсеналы, там, где у нас есть возможность безопасно сохранять, 56 тыс. тонн боеприпасов. Это около 1,5 тыс. вагонов, 50 составов, учитывая то, что у нас очень ограниченные возможности относительно погрузки/разгрузки, поскольку специальная техника на протяжении 20 лет не закупалась", - сказал глава Минобороны.

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По его словам, на момент происшествия в хранилищах арсенала находилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов, из них боеготовных 43 тыс. тонн, остальные 18 тысяч тонн - это были элементы боеприпасов, комплектующие, а также боеприпасы, которые не стоят на вооружении Вооруженных Сил Украины.

"В частности, что такие мощные мины от "Тюльпана" – у нас вообще нет такого вооружения – которые подлежали утилизации", - добавил министр.

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".