На "экс-прокурора" оккупированного Крыма Поклонскую прокуратура завела дело из-за Меджлиса, готовит еще одно - за Сенцова

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко во время презентации Стратегии развития прокуратуры АРК, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Луценко, ей инкреминируется часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны". По словам Юрия Луценко, Поклонской вменяются два эпизода: запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и утверждение обвинительного акта в деле по обвинению замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза и еще пяти граждан.

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В самой 438 статье УК Украины так трактуется преступление: "жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, которые предусмотрены международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлена Верховной Радой Украины, а также отдача приказа о совершении таких действий".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко добавил, что готовится новое подозрение Поклонской - за участие в преследовании украинского режиссера Олега Сенцова, которого РФ осудила якобы за подготовку терактов.

Наталья Поклонская с 2002 по 2014 год являлась сотрудником органов прокуратуры Украины. В 2014 году занимала должность прокурора АРК. Послее оккупации Крыма перешла на сторону России. С 2014 по 2016 - "прокурор" оккупированного Крыма.

В сентябре 2016 года стала депутатом Госдумы РФ от "Единой России".

Украинская прокуратура 5 апреля 2017 года обратилась в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить проведение специального досудебного расследования в отношении крымских чиновников и силовиков, в том числе экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.