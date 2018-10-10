В пункте пропуска "Славутич" служебная собака обнаружила в автомобиле взрывчатку, – Госпогранслужба. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера в пункте пропуска "Славутич" на автомобиль с литовской регистрацией сработала служебная собака, натренированная на поиск оружия. Учитывая реакцию пограничного пса, пограничники Черниговского отряда инициировали переосвидетельствование легкового автомобиля "Фольксваген", на котором ехал наш 28-летний соотечественник. Как результат, в нише для перчаток военнослужащие обнаружили взрывное устройство", - сказано в сообщении.



Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

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Об обнаружении признаков уголовного правонарушения пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции. Опасный предмет изъят.