Руководитель Ичнянского склада боеприпасов был уволен в запас без выходного пособия еще в августе 2018 года, - Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщил журналистам 10 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Позволю себе разгласить дополнительную информацию. Дело в том, что подразделения сил специального назначения в августе месяце проводили отработку всех складов на территории Украины на предмет готовности к антидиверсионным задачам. По результатам этих учений на всей территории Украины, в частности, руководитель Ичнянского склада был снят с должности, уволен в запас без выходного пособия", – сказал Генпрокурор.

По его словам, после проверок в 2017 году мероприятия по усилению охраны склада в Ичне "не были реализованы".

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".