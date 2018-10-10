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10.10.18 14:23

Кабмин разрешил жителям старых домов устанавливать индивидуальные счетчики тепла в своих квартирах

Установка распределительного учета тепловой энергии даст возможность каждому украинцу экономить потребление тепла и платить исключительно по собственному счетчику. Выбор потребителями оптимальной системы индивидуального учета осуществляется при технической возможности инженерных систем и экономической целесообразности для каждого дома.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, так прокомментировал принятие на заседании Правительства постановления "Об утверждении Порядка определения технической возможности установки узлов распределительного учета тепловой энергии и экономической целесообразности установки приборов - распределителей тепловой энергии" вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Постановление разработано Минрегионом во исполнение Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Чиновник пояснил, что ранее индивидуальный (поквартирный) учет был доступен только для жителей домов с горизонтальной системой отопления, а жители старых домов, где отсутствует техническая возможность установить индивидуальный счетчик, платили за объем тепла, которое потребляло все здание, по коммерческому домовому узлу делилась пропорционально площади на всех. И все платили одинаково.

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"Отныне владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители на отопительные приборы (при вертикальной разводке), смогут регулировать температуру в своих квартирах, экономить тепло и платить исключительно по собственному счетчику, а не по перерасходу небрежного соседа. Доплата составит лишь за обогрев общих мест пользования и вспомогательных помещений в соответствии с площадью их квартиры. Это общеевропейская практика", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Вместе с тем отмечается, что для системы учета с помощью приборов-распределителей необходимо, чтобы их установили не менее 50% жителей многоквартирного дома. Оплата установки такой системы осуществляется за счет потребителей - владельцев квартиры.

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