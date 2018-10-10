"Такая вот закономерность - объединяемся, только когда трагедия", - начальник Департамента патрульной полиции Жуков о ликвидации последствий ЧП под Ичней

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, комментуруя сплоченность украинцев при ликвидации последствий ЧП на складах под Ичней. Приводим его текст полностью.

"Такая вот закономерность, что чрезвычайная ситуация в стране может так хорошо обьеденить людей! Но очень плохо, что именно в этом понимании "Трагедия Объединяет" люди начинают понимать друг друга поддерживать и помогать!

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Никто не выставляет трибун, не настраивает колонки, не выводит спикеров, не расшатывает толпу дурнымм обещаниями.

Без агрессии, пафоса и пиара,люди просто пи@дячат,во имя помощи другим людям, которые пострадали от вчерашних событий!

Спасатели, пожарные, волонтеры, полицейские, активисты, военнослужащие, предприниматели, медики, саперы, летчики, водителя маршруток, сотрудники спецслужб, повара, гвардейцы и многие-многие из профессий и многие-многие из людей! Которых объединило горе, как и в 2014 году, кто-то воевал, а кто-то подавал патроны и кормил.

А почему так? Да потому что так должно быть! Всегда, как у людей и по-человечески!

И то же руководство страны также должно быть в эпицентре событий в такой сложной ситуации, на то оно и руководство, чтоб помогать и вселять надежду в людей, простых граждан, что они не одни! Так должно быть! Информировать, подавать пример, а по итогу восстановить все разрушенное.

Как и происходит.

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... 2014 год, беда...все встали в строй и вперед к общей победе!!

Так и сегодня, слажено и организованно, и старенькой бабушке или тем деткам не интересно, к какой политической силе вы относитесь, да им и похер, они знают, что вы придете на помощь!

И эти детки, когда подростут, так же придут на помощь другим, кто нуждается!

Вот и получается, когда вроде бы ничего не происходит, мы забываем о войне, и начинается принцип пауков в банке - друг друга обосрать, оболгать, подставить, ненужная агрессия и так далее.

Уничтожить то единое целое, которое создано трагедией.

В пример - уничтожение единого целого, которое было создано в 2014 году!!! И на сейчас - одна грязь, а не коллектив единомышлинников с общей целью, целью жить, строить, развивать, создавать!

Дурдом, в котором люди устали жить!

Потому что хотим хлеба, зрелищ! А кто-то со стороны масло в агонь льет, а мы этого не замечаем.

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Те парни, которые друг друга дуют баллонами, бьют морды и оказываются в острых конфликтных ситуациях во время митингов, сейчас работают плечом к плечу, кушают вместе и прикрывают друг друга, и они ничем не отличаются! Просто один полицейский, а другой гражданский, и оба они - граждане и защитники своей страны!

К чему это все я? Да так, вспомнил, как оно на войне было, да и напомнил всем, что мы так можем! Можем жить без срача и страстей.

Только плохо одно - не научились еще, и объединяемся только, когда трагедия.

Вокруг куча манипуляций, технологий и неправдивых мнений.

Думайте только своей головой и делайте выводы сами, а не копируйте чьи-то больные воображения.

Иначе у нас нет будущего.

И не политики во всем виноваты, хотя вина их тоже не мала.

Но в каждом подразделении или коллективе есть хорошие и есть плохие

И каждый мудак имеет Фамилию Имя и Отчество, будь то депутат, доброволец, полицейский, военный, волонтер, бизнесмен или кристально чистый активист!!

Но хороших людей намного больше, все равно.

Думайте своей головой!

Спасибо всем, кто работает и помогает, в этой непростой ситуации!!!

Вместе мы сила!

А МЫ это Украина!

Хорошо бы это пораньше понять! Спасибо".

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".