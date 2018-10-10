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10.10.18 14:59

ВККСУ обнародовала фамилии допущенных к квалифоцениванию кандидатов на должности в Верховный Суд

8 октября 2018 на заседаниях Высшей квалификационной комиссии судей Украины решались вопросы по установлению соответствия лиц требованиям к кандидатам на должности судей Верховного Суда и их допуска к квалификационному оцениванию в рамках конкурса, объявленного Комиссией 2 августа 2018.

ВККСУ обнародовала фамилии допущенных к квалифоцениванию кандидатов на должности в Верховный Суд

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККСУ.

Так, по результатам заседаний Комиссии приняты решения о допуске к прохождению квалификационного оценивания для участия в конкурсе на должности судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда 55 кандидатов, в конкурсе на должности судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда 37, в конкурсе на должности судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда - 52, в конкурсе на должности судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда 41.

Вместе с тем, Комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе на должности судей Верховного Суда 17 кандидатам.

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Также по результатам заседания Комиссией решено отложить рассмотрение вопроса относительно Колесника Олега Ивановича и Стребкова Юрия Алексеевича. 

Кроме того, Комиссией приняты решения, которыми оставлены без рассмотрения заявления Щербакова Владимира Валерьевича и Селиванова Максима Владимировича на участие в конкурсе на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда и о проведении в отношении их квалификационного оценивания

С информацией о результатах заседаний можно ознакомиться по этой ссылке.

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