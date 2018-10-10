От разлета боеприпасов с арсенала больше всего пострадал поселок Августовка. Жертв и фактов мародерства нет, - Нацполиция

"Более 70 обращений, но это обращения в основном по поврежденным домам. Таких обращений будет на самом деле больше, потому что люди возвращаются домой и видят наличие там боеприпасов, осколков, других повреждений… Это в зоне опасности", - сказал А.Фацевич на брифинге в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, больше всего повреждений получила Августовка, где большинство – дачные домов.

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"Есть повреждения, выгоревшие дома, но оттуда очень быстро эвакуировали население. А также при помощи подразделений полиции буквально вчера оттуда вывезли последних пенсионеров, которые не смогли сами выехать. Поэтому жертв на сегодня нет", - сказал замглавы Нацполиции.

В то же время первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин отметил, что не подтвердилось ни одно сообщение о мародерстве. "Фактов мародерства нет", - сказал он.

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