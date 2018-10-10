Состоялись обыски у родственников главы "Всеукраинской Аграрной Рады" Дыкуна

Дом родственников главы организации посетили 25 старших следователей из семи областей Украины. При этом, согласно судебному решению, основанием для проведения обыска послужило общение Дыкуна с семьей, пишет gazeta.ua.

"Ознакомившись с постановлением суда могу утверждать, что оно однозначно безосновательно. Суд принял во внимание только тот факт, что Дыкун иногда посещает своих родственников и встречается с ними. Это было единственным основанием для проведения обыска, по результатам которого ничего изъято не было. Это вновь подтверждает, что данный обыск является просто фарсом ", - отметил адвокат Андрея Дыкуна, член Совета адвокатов Киева Дмитрий Лошаков.

Так, он связывает проведение обысков с активной гражданской позицией союза ВАР, который возглавляет Дыкун. В частности, борьбой организации с рейдерством в Украине и активной защитой прав и интересов честных сельхозпроизводителей.

"Я рассматриваю проведенный обыск как инструмент влияния на нас, как на общественное союз. Но ВАР и в дальнейшем будет продолжать деятельность, направленную на защиту отечественных сельхозпроизводителей и обеспечение устойчивого развития аграрной отрасли", - отметил Дыкун.

При этом глава ВАР и его адвокат подчеркнули, что будут реагировать на каждый факт таких действий.

"Мы направим жалобы в Генеральную прокуратуру Украины. Будем бороться против незаконных действий государства, которое преследует гражданских активистов и препятствует их деятельности", - подчеркнул Лошаков.

Всеукраинская Аграрная Рада - это добровольная, неправительственная организация, объединяющая производителей со всей Украины для совместной защиты интересов аграрного сектора Украины. Сейчас в ее состав входит около 450 сельхозтоваропроизводителей, общий земельный банк которых составляет свыше 2,5 млн га; производят 52% промышленного молока и обеспечивают 37% промышленного выращивания свинины. Целью деятельности организации является консолидация отрасли, отстаивание и лоббирование ее интересов на законодательном уровне, повышение эффективности производства и поисков новых рынков сбыта украинского продовольствия.