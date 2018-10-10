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10.10.18 15:34

Прокуратура АРК расследует уголовное производство по факту строительства Крымского моста

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту строительства Крымского моста, которое наносит вред экологии.

Прокуратура АРК расследует уголовное производство по факту строительства Крымского моста

Об этом сообщил журналистам 10 августа прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов на совместной пресс-конференции с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

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"На данное время идет комплексная экологическая экспертиза. В рамках этого производства исследуются не только наши отечественные организации, которые якобы принимали участие в строительстве этого моста, но и иностранные компании", - заявил он.

По словам Мамедова, прокуратура разослала в разные страны запросы по поводу компаний, которые могут принимать участие в противоправных действиях.

Генпрокурор отметил, что поставлявшие щебень для строительства моста компании начали маскироваться и указывать фальшивые порты доставки.

"У нас есть оперативные возможности, чтобы точно доказать доставку этих товаров на территорию оккупированного Крыма. Оперативные службы получили такое поручение. Как только они это окончательно установят и задокументируют, мы будем действовать и в рамках украинского законодательства и через международные возможности наших партнеров", - заверил он.

По словам Луценко, дела о поставке товаров в оккупированный Крым проходят по статье "финансирование терроризма".

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Напомним, мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

В октябре СБУ сообщила, что разоблачила факт незаконной поставки украинской компанией щебня для строительства Крымского моста.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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