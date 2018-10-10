Прокуратура АРК расследует уголовное производство по факту строительства Крымского моста

Об этом сообщил журналистам 10 августа прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов на совместной пресс-конференции с генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

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"На данное время идет комплексная экологическая экспертиза. В рамках этого производства исследуются не только наши отечественные организации, которые якобы принимали участие в строительстве этого моста, но и иностранные компании", - заявил он.

По словам Мамедова, прокуратура разослала в разные страны запросы по поводу компаний, которые могут принимать участие в противоправных действиях.

Генпрокурор отметил, что поставлявшие щебень для строительства моста компании начали маскироваться и указывать фальшивые порты доставки.

"У нас есть оперативные возможности, чтобы точно доказать доставку этих товаров на территорию оккупированного Крыма. Оперативные службы получили такое поручение. Как только они это окончательно установят и задокументируют, мы будем действовать и в рамках украинского законодательства и через международные возможности наших партнеров", - заверил он.

По словам Луценко, дела о поставке товаров в оккупированный Крым проходят по статье "финансирование терроризма".

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Напомним, мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

В октябре СБУ сообщила, что разоблачила факт незаконной поставки украинской компанией щебня для строительства Крымского моста.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.