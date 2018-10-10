После показаний военных версия о халатности на 6-м арсенале в Ичне отпала, - Луценко

Об этом заявил в комментарии журналистам в среду генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Практически во всех случаях основной версией следствия относительно событий в Харьковской области, в Винницкой области, а со вчерашнего дня - в Черниговской области является диверсия", - сказал Луценко.

Он отметил, что первая версия следствия о халатности на 6-м арсенале отпала после показаний военнослужащих.

"У нас есть основания говорить, что наиболее вероятной версией является диверсия. Мы находимся в состоянии войны и уничтожение военных баз является одной из целей врага", - добавил генпрокурор.

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Он также сообщил, что на 6 арсенале большинство снарядов были перенесены в подземное хранилище, и потому уцелели.

Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".