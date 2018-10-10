Мишкин и Чепига тайно следили за Скрипалем в Праге в 2014 году, - Чешское радио

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Чешское радио со ссылкой на источники в разведке.

По данным радио, Скрипаль во время своего визита встречался с чешскими сотрудниками контразведки и консультировал их по вопросам выявления предполагаемых российских шпионов. Источники Чешского радио убеждены, что россияне, которых британские власти идентифицировали как "Александра Петрова" и "Руслана Боширова", вели слежку за Скрипалем.

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Чешское радио отмечает, что россияне посещали Чехию по паспортам на имена Петрова и Боширова. Петров прибыл в страну в середине октября 2014 года. Несколько дней он жил в отеле в Остраве, затем переехал в Прагу. Боширов прибыл сразу в Прагу. По информации чешских журналистов, визит россиян вызвал интерес не только чешской контрразведки, но и Национального центра по борьбе с организованной преступностью.

Представители чешских спецслужб отказались от комментариев. Российское посольство в Чехии также в ответ на официальный запрос Чешского радио сообщило, что вопрос о пересечении граница гражданами иностранных государств находится в компетенции чешских властей.

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По данным сайта Neovlivni.cz в период с 2012 по 2014 год из Чехии были высланы восемь российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. Однако журналистам не удалось установить, является ли информация, предоставленная Скрипалем сотрудникам спецслужб, причиной для высылки сотрудников российской дипмиссии, сообщает Крым.Реалии.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

8 октября расследователи из Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.

9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".