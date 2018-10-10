Гройсман поблагодарил неравнодушных людей, которые оказывали помощь пострадавшим после взрывов складов под Ичней

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гройсман отметил: "Хочу поблагодарить всех, кто вчера во время взрывов боеприпасов на Черниговщине не остался в стороне. Была не только слаженная работа всех служб и местной власти, которые быстро пришли на помощь, но и неравнодушие людей, волонтеров, которые сразу приехали на место происшествия.

Они помогали разместить местных жителей, везли продукты и просто поддерживали добрым словом. Украинцы в трудной ситуации проявили свои лучшие качества - сплоченность и доброжелательность.

Мы со своей стороны также делаем все, чтобы люди как можно быстрее вернулись домой. Правительство выделило 100 млн грн на восстановление разрушенных домов, инфраструктуры. Найдены специалисты, предоставляются строительные материалы, чтобы все восстановить и ни один человек не остался один на один с бедой".

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апомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".