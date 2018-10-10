Новинский не указал в декларации 4 фирмы и 2 помещения - сумма нарушений составляет 8,5 млн грн, - НАПК

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщается на сайте НАПК.

Установлено, что Новинский не указал в декларации за 2015 и 2016 годы информацию о стоимости принадлежащих ему акций четырех компаний и частей двух помещений, которыми он пользуется.

"В каждой декларации сведения отличаются от достоверных на сумму более 8,6 млн гривен. Соответствующие обоснованные выводы направлены в Национальное антикоррупционное бюро", - говорится в сообщении.

В НАПК также заявили, что утверждение обоснованного заключения и направлении его специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для осуществления досудебного расследования.

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