Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
10.10.18 15:55

Новинский не указал в декларации 4 фирмы и 2 помещения - сумма нарушений составляет 8,5 млн грн, - НАПК

Национальное агентство по противодействию коррупции обнаружило факты декларирования недостоверной информации нардепом от "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским.

новинский

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщается на сайте НАПК.

Установлено, что Новинский не указал в декларации за 2015 и 2016 годы информацию о стоимости принадлежащих ему акций четырех компаний и частей двух помещений, которыми он пользуется.

"В каждой декларации сведения отличаются от достоверных на сумму более 8,6 млн гривен. Соответствующие обоснованные выводы направлены в Национальное антикоррупционное бюро", - говорится в сообщении.

В НАПК также заявили, что утверждение обоснованного заключения и направлении его специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а основанием для осуществления досудебного расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК запустило автоматическую проверку электронных деклараций

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100