В Одессе представители прокуратуры пытаются изъять товар со складских помещений "ТБ Сервис", - директор компании

Об этом пишут Буквы, сообщают "Украинские новости".

Компания "ТБ Сервис" на рынке с 2010 года, входит в тройку лидеров Украины по импорту и экспорту посуды, имеет чистую таможенную историю и выигранные судебные иски у таможенных органов, - рассказал директор компании Евгений Мурзов.

По его словам, согласно сфабрикованному Генпрокуратурой делу о якобы созданной лицом, не имеющим никакого отношения к компании, организованной преступной группировки (ОПГ), о чем свидетельствуют все документы, и якобы возможном нанесении ущерба, в Единый реестр досудебных расследований была внесена информация об уголовном производстве. "Вынесенное следственным судьей определение о проведении обыска стало ширмой для абсолютного беспредела", - отмечает Мурзов.

"Вялотекущий обыск резко перерос в банальную попытку вывезти весь товар со склада компании без соответствующего судебного определения и описи. Пока представителям компании при поддержке активистов-общественников удается удерживать натиск представителей прокуратуры, в подкрепление к которым прибыл КОРД с автоматами и в балаклавах. А что будет дальше? И есть ли вообще "дальше" у белого бизнеса в Украине?!" - говорит Мурзов.

Директор компании "ТБ Сервис" обвиняет сотрудников Генпрокуратуры в рейдерских захватах.

"Опасность заключается в том, что этот вирус распространяется стремительно. Белый бизнес – в особой группе риска. В него не инвестируют. Его развитие не стимулируют. Его отжимают и целенаправленно загоняют в серый. С ним воюют сфабрикованными уголовными производствами, надуманными судебными определениями и с автоматчиками в балаклавах. Презумпция виновности как символ правового государства по-украински, абсолютный игнор законности со стороны тех, кто по Конституции обязан ее защищать, и вопиющее бесправие отечественного бизнеса, - таковы печальные реалии. Мало кто верит, что предприниматели открыто выступят единым фронтом. Но даже скептики уверены, что каждый будет защищать свой бизнес до конца. Да и автоматчиков в балаклавах на всех не хватит", - уверен Евгений Мурзов.

"Вроде и ребята из Генпрокуратуры молодые, и видно, что даже стесняются, и им неприятно заниматься явным прессингом белого бизнеса, но, как говорят в Одессе, такое... Представителями ГПУ, осуществляющими беспредел, руководит дядя времен Пшонки... Сейчас приехало много следователей и оперов для того, чтобы быстрее пересчитать белые тарелки. Мозг взрывается от бессмыслицы. Зачем нам новые структуры ГБР и так далее, если они вместо того, что бы бороться с реальным злом, будут считать тарелки? Причем вопреки решению суда? И восьмой день?" - написал в Facebook общественный активист Марк Гордиенко, опубликовав соответствующее видео.