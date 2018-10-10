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10.10.18 16:08

Под Киевом задержан ингуш Сайнароев, поддерживавший кавказцев, арестованных по запросу ФСБ, - СМИ

Сотрудники полиции задержали в пригороде Киева ингуша Салмана Сайнароева, активно поддерживавшего арестованных по запросам ФСБ кавказцев.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Кавказ.Реалии" сообщил сосед Сайнароева.

"Выбили двери в квартире, сейчас проходит обыск, предъявили постановление суда на проведение следственных действий", – сказал собеседник. Ингуша, по его данным, подозревают в преступлении, предусмотренном ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Информацию об аресте Сайнароева подтвердила адвокат Злата Симоненко, представляющая его интересы. По ее словам, Салмана задержали в поселке Чайки, где проживают мусульмане – выходцы из Крыма и Северного Кавказа.

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Уроженец Сунжи Сайнароев является активным участником движения в поддержку Тимура Тумгоева, которого 12 сентября Украина выдала России.

Сайнароев также координировал оказание юридической и другой помощи кавказцам, арестованным по запросу Москвы. Ранее он сообщал о поступающих ему от украинских силовиков угрозах.

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