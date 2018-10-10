"Лазаренко до второй половины октября должен дать ответ": Луценко рассказал, когда США и Украина "разделят" арестованные $220 млн

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Генпрокурор Юрий Луценко в среду.

"Гражданин Лазаренко до второй половины октября должен дать ответ американским властям о готовности заключить сделку со следствием", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что одно из условий, которое выдвинул Лазаренко для заключения сделки со следствием, - закрытие в отношении него экономических уголовных дел в Украине.

"Адвокаты Лазаренко были в Генпрокуратуре. Они интересовались перспективой экономических дел здесь. Их перспектива очевидна. Сроки давности давно прошли, а, насколько я понимаю, это одно из условий Лазаренко для заключения соглашений с властями США о распределении средств, которые, вероятно, будут конфискованы", - отметил Луценко.

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Он рассказал, что украинская сторона заявила о своих претензиях на возмещение суммы, которая в ходе следствия была доказана как такая, что имеет происхождение из Украины.

"Как только Лазаренко скажет "да", Украина и Америка встретятся и примут решение относительно согласования распределения. После этого нам придется подписать какие-то документы, которыми мы снимем украинские аресты. Сейчас аресты на активах лежат американские и украинские", - пояснил генпрокурор.

Он уточнил, что сейчас под арестом находится около 220 млн долларов. После заключения соглашения Лазаренко со следствием часть этой суммы должна отойти США на оплату технических расходов, а также выплаты экспертам и судьям. Часть средств отойдет Украине, еще часть - другим пяти странам, в банках которых находятся замороженные средства Лазаренко.

"Это достаточно сложная работа, но 75 процентов ее мы прошли",- резюмировал Луценко.

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Напомним, Павел Лазаренко возглавлял правительство Украины с июня 1996 по июль 1997 года. В 1998 году он стал народным депутатом и возглавил парламентскую фракцию "Громада". Лазаренко был арестован в США в феврале 1999 года с панамским паспортом. Он провел в тюрьме в ожидании процесса около четырех лет. В июне 2003 года его выпустили под залог в размере 65 млн долларов, однако 1 октября 2008 года экс-премьер решил вернуться в американскую тюрьму, заявив, что опасается за свою жизнь.

Прокуратура обвиняла Лазаренко в вымогательстве, мошенничестве, перевозке украденных средств и отмывании в 1994-1999 годах почти 280 млн долларов. Также Лазаренко фигурирует в обнародованных весной 2016 года материалах о владельцах крупных офшоров, которые основываются на данных "Панамского архива" – сборника документов об оффшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.