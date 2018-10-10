Адвокат, требовавший с бизнесмена $25 тысяч, якобы для взятки судье, задержан в Днепре, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуе пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Следователями управления специальных расследований ГПУ при процессуальном руководстве прокуроров Департамента процессуального руководства по уголовным производствах, подследственных ГБР, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения преступлений, предусмотренных ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), в .209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем), ст.369-2 (злоупотребление влиянием), 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или которое подлежит конфискации) и 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования установлено, что адвокат, в сговоре со своей знакомой, требовали от предпринимателя 25 тыс долларов США. Эти средства они якобы должны были передать судье районного суда для принятия судом решения о снятии ареста с земельного участка.

9 октября 2018 в одном из заведений питания в городе Днепр, следователями и прокурорами, при оперативном сопровождении Управления защиты экономики Нацполиции в Днепропетровской области, адвокат и его знакомая были задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения указанных денежных средств.

Досудебное расследование продолжается".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ поймала на взятке в 5 тыс. грн трех полицейских на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж