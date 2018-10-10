Герман подтвердил не только существование списка Бабченко, но и свои контакты с другими фигурантами дела, - Луценко

Российская Федерация организовала в Украине центр, который организовывал заказные покушения на общественных деятелей и журналистов, в том числе российского военного корреспондента Аркадия Бабченко. Об этом сообщил журналистам 10 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Одним из действенных участников этого центра был гражданин Борис Герман, который после недолгого пребывания в следственном изоляторе пошел на сотрудничество со следствием, полностью признал свою вину и указал на конкретное физическое лицо, которое сейчас скрывается на территории РФ, организовавшее и финансировавшее весь этот преступный план", – рассказал он.

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Луценко отметил, что украинские силовики нейтрализовали этот преступный центр, однако он не единственный на территории Украины.

"Герман подтвердил не только существование печально известного списка [Бабченко], не только деятельность на заказ и организацию убийства Бабченко, он подтвердил также свои контакты с другими фигурантами дела. Считаем, что СБУ сделала беспрецедентно хорошую работу", – подчеркнул глава ГПУ.

Он добавил, что суд сам принял решение провести закрытое заседание по делу Германа.

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"Мы ищем и мелкие корни этого центра по территории Украины, кое-кого задерживаем, по некоторым проводим оперативную работу. Думаю, что дело еще не завершено, по крайней мере, пока не задержан организатор и финансист. Фамилия его известна, наши спецслужбы работают для его законного задержания. Других способов нет", – подытожил Луценко.

Напомним, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня суд оставил Бориса Германа под стражей.

30 августа 2018 года Голосеевский районный суд Киева приговорил Бориса Германа к 4,5 годам лишения свободы, после того, как он пошел на сделку со следствием.