Синод Константинопольского патриархата начал обсуждение вопроса предоставления автокефалии Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает турецкое агентство "Анадолу".

Сообщается, что на второй день в заседании приняли участие Патриарх Константинопольский Варфоломей I, митрополит Урлы Пантелеймон, митрополит Италии и Мальты Геннадий, митрополит Германский Августин, митрополит Фригии Эрманос, митрополит Нью-Джерси Евангел, митрополит Родоса Кирилос, митрополит Кореи Амбрасос, митрополит Сингапура Константинос, митрополит Ретимнона Евгениос, митрополит Австрии Арсений, митрополит острова Сими Хризост и митрополит Чикаго Нафанаил.

В свою очередь митрополит Австрии сообщил, что участники заседания обсуждают вопрос автокефалии украинской церкви.

"Когда придет время, мы объявим о решении. Константинопольский патриархат обладает эксклюзивным правом предоставления автокефалии. Не хотим, чтобы возникла проблема между Россией и Украиной. Мы выступаем за мир", - отметил митрополит.

Напомним, сегодня сообщалось, что экзархи Вселенского патриархата архиепископ Памфильский и Западной епархии Украинской православной церкви в США Даниил и епископ Едмонта и Западной епархии Украинской православной церкви в Канаде Илларион прибыли на Синод в Стамбул.

Пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что вопрос Томоса обсудят только после отчета экзархов.

Напомним, сегодня, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.