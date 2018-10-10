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10.10.18 16:35

Синод Константинопольского патриархата начал обсуждение вопроса предоставления автокефалии Украине

В Стамбуле сегодня, 10 октября, проходит ежемесячное заседание синода Константинопольского патриархата, на котором рассматривают вопрос предоставления автокефалии украинской церкви.

автокефалия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  турецкое агентство "Анадолу".

Сообщается, что на второй день в заседании приняли участие Патриарх Константинопольский Варфоломей I, митрополит Урлы Пантелеймон, митрополит Италии и Мальты Геннадий, митрополит Германский Августин, митрополит Фригии Эрманос, митрополит Нью-Джерси Евангел, митрополит Родоса Кирилос, митрополит Кореи Амбрасос, митрополит Сингапура Константинос, митрополит Ретимнона Евгениос, митрополит Австрии Арсений, митрополит острова Сими Хризост и митрополит Чикаго Нафанаил.

В свою очередь митрополит Австрии сообщил, что участники заседания обсуждают вопрос автокефалии украинской церкви.

"Когда придет время, мы объявим о решении. Константинопольский патриархат обладает эксклюзивным правом предоставления автокефалии. Не хотим, чтобы возникла проблема между Россией и Украиной. Мы выступаем за мир", - отметил митрополит.

Напомним, сегодня сообщалось, что экзархи Вселенского патриархата архиепископ Памфильский и Западной епархии Украинской православной церкви в США Даниил и епископ Едмонта и Западной епархии Украинской православной церкви в Канаде Илларион прибыли на Синод в Стамбул.

Пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что вопрос Томоса обсудят только после отчета экзархов.

Напомним, сегодня, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата. Ожидают, что на нем будет рассмотрен вопрос о предоставлении Томоса православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

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