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10.10.18 17:04

Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины НБО Александр Турчинов во время посещения выставки "Оружие и безопасность" и авиакосмического салона "Авиасвит ХХ", сообщили в пресс-службе СНБО.

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Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 01
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 02
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 03
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 04
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 05

Секретарь СНБО Украины в рамках мероприятия обсудил вопросы сотрудничества в оборонных и вопросах безопасности с руководителями делегаций Польши, Казахстана, Саудовской Аравии, Чехии, Турции и Таиланда.

Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 06
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 07
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 16

Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 09

Во время переговоров с заместителем командующего ВМС Таиланда адмиралом Сангкорном Понгсири обсуждались вопросы расширения двустороннего военно-технического сотрудничества.

Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 10

Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 11
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 12
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 13
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 14
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 15
Зарубежные партнеры нашего государства довольны украинским оружием и техникой, - Турчинов 16

Тайские военные выразили заинтересованность новыми украинскими БТР-4МB1, которые, по их словам, "могут стать основными боевыми машинами морской пехоты Королевства". По информации тайских чиновников, приобретенная в Украине военная техника и оружие, в частности, танки и БТР, "успешно прошли все испытания и приняты на вооружение армии".

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