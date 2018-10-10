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10.10.18 17:50

Венгрия вызвала посла Украины Непоп из-за заявления "Миротворца" о двойном гражданстве чиновников Закарпатья

Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

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Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил государственный секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.

По его словам, кроме того, что была опубликована информация о 300 чиновниках, вызов украинского посла также связан с петицией, которая появилась на сайте Верховной Рады с призывом депортировать всех граждан Украины, которые имеют гражданство Украины и Венгрии. Отметим, что сейчас эту петицию подписали 495 человек.

Кроме того, венгерские власти "опасаются", что Украина планирует построить военную базу на Закарпатье вблизи границы с Венгрией.

Напомним, 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.

Такое решение связано с выдачей консульством Венгрии в Берегово венгерских паспортов украинцам.

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