Венгрия вызвала посла Украины Непоп из-за заявления "Миротворца" о двойном гражданстве чиновников Закарпатья

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщил государственный секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр.

По его словам, кроме того, что была опубликована информация о 300 чиновниках, вызов украинского посла также связан с петицией, которая появилась на сайте Верховной Рады с призывом депортировать всех граждан Украины, которые имеют гражданство Украины и Венгрии. Отметим, что сейчас эту петицию подписали 495 человек.

Кроме того, венгерские власти "опасаются", что Украина планирует построить военную базу на Закарпатье вблизи границы с Венгрией.

Напомним, 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.

Такое решение связано с выдачей консульством Венгрии в Берегово венгерских паспортов украинцам.