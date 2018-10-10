Более 1,6 млн украинцев находятся под наблюдением психиатров и наркологов, - Минздрав

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"Более 1,6 млн украинцев находятся под наблюдением врачей-психиатров и врачей-наркологов, и только в прошлом году впервые диагноз психического расстройства поставлен 185 тысячам человек. На самом деле проблемы с психическим здоровьем значительно распространеннее, поскольку люди крайне неохотно обращаются к специалистам за помощью", - отметили в Минздраве.

В министерстве проинформировали об изменениях, которые ожидают психиатрическую отрасль Украины:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семейных врачей будут обучать предоставлению услуг в сфере психического здоровья, - Минздрав

1. Украина отказались от устаревших антигуманной подходов и расширила права пациентов в психиатрических учреждениях.

2. Утверждена "Концепция развития охраны психического здоровья в Украине на периоддо 2030 года".

3. Качественно меняется системаохраны психического здоровья ветеранов.

4. Семейных врачей будут учить распознавать распространенные расстройства психического здоровья, предоставлять базовыеуслуги в области психического здоровья и, при необходимости, вовремя направлять пациентов на специализированный уровень.

5. Создание программы для профилактики самоубийств.

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