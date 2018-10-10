Как только во всей Украине зарплата приблизится к 700-600 долларам, поток мигрантов остановится и, возможно, даже будет возврат, - Палий

Об этом в прямом эфире рассказал эксперт, кандидат политических наук Александр Палий, сообщает 24 канал .



"Главный вопрос, кто рисует (пессимистические прогнозы для Украины из-за миграции, – ред.). Есть мировые учреждения, авторитетные учреждения, Всемирный банк и Международный валютный фонд, они публикуют нашей экономике достаточно хорошие прогнозы, возможно, даже сенсационно хорошие прогнозы, потому что сегодня МВФ опубликовал очередной мировой экономический отчет, в котором есть оценка ВВП на сегодня и, соответственно, прогнозы на будущее. Кроме того, если говорить об этом годе, то Международный валютный фонд поднял оценку роста ВВП Украины в этом году до 3, 5%", - сказал Палий.

"Выезд украинских работников – это очень серьезная проблема. Особенно вопиющей она была в начале 90-х годов, когда люди просто убегали, потому что здесь просто ничего не было. Бежали из-за выживания. Сейчас уже этого нет, сейчас просто люди ищут более комфортных условий. Значительно легче устроиться где-то за границей, не изменяя себя, даже не пытаясь серьезно работать над собой, не интегрироваться. О чем я говорю: водитель у нас и водитель в Германии – это две разные вещи, но зарплата водителя в Германии – 3 тысячи евро. Многие люди хотят более комфортного. Значительно легче поехать и встроиться в чужую систему, чем строить с нуля свою", - отметил он.

"У многих экономистов вычитал и считаю так же, что как только в Украине зарплата приблизится к 700 – 600 долларам для всех (не так как сейчас, по официальной статистике, это только в Киеве и еще паре регионов), а вот реально по всей стране будут такие средние зарплаты – остановится поток, и, возможно, даже будет возврат. Потому что не будет смысла..", - считает Палий.