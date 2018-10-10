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10.10.18 18:28

Сенцов выглядит "вполне здоровым", - Москалькова

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинский политзаключенный Олег Сенцов после прекращения голодовки регулярно ест под наблюдением медиков.

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 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

По ее словам, Сенцов якобы выглядит "вполне здоровым" и не жалуется на условия содержания, кормления и медицинское обслуживание.

Политзаключенного в колонии посетил представитель омбудсмена в Ямало-Ненецком округе Анатолий Сак.

"Во время беседы на вопрос о самочувствии Сенцов ответил, что чувствует себя хорошо", - заявил Сак.

Ранее украинский омбудсмен заявила, что Россия не предоставила Украине официального документа, который бы подтверждал, что политзаключенный Олег Сенцов действительно прекратил голодовку.

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