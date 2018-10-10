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10.10.18 18:28

Мы не говорим о конкретных датах предоставления Томоса. Есть основания надеяться, что весь процесс будет завершен до конца года, - Евстратий (Зоря)

В Украинской Православной Церкве Киевского Патриархата надеются, что процесс предоставления Томоса об автокефалии Украине будет завершен до конца 2018 года.

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Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал Евстратий (Зоря), архиепископ Черниговский и Нежинский, секретарь Священного Синода УПЦ КП, руководитель Информационного отдела Киевской патриархии.

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"Мы не говорим о конкретных датах. Это зависит не от нас. Единственный полномочный орган, который может принять решение о предоставлении Томоса Украинской Церкви - это Синод Константинопольского Патриархата. Его заседание проходят регулярно раз в месяц. В октябре - 9-11 числа. Следующее - во второй половине ноября. Поэтому, если Константинопольский патриархат будет готов к тому, чтобы принять такое решение, то оно будет принято на этой сессии. Если нет - то на какой-то из последующих. Есть основания надеяться, что весь процесс будет завершен до конца года", - пояснил он.

Полное интервью с архиепископом Евстратием (Зорей) ситайте ЗДЕСЬ.

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