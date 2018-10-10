Суд над Януковичем: адвокат Горошинский принес заранее напечатанные ходатайства о переносе дебатов

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, около шести часов вечера на судебном заседании по делу Януковича его адвокат Горошинский, который зачитывал дебатную речь, начал просить о перерыве перед ее завершением. В частности, из-за того, что не успел подготовится и устал.

"Суд сказал о разумных сроках, эта норма есть. Но разумные сроки выходят из сложности дела, объема. Нужно от этого отталкиваться для качественной подготовки. Судебные дебаты - это не просто процессуальная стадия, она финализирует процесс и на ней каждая из сторон приходит к выводам путем анализа всех доказательств. Объем дела - 56 томов. Сколько по времени показания свидетелей - мне даже сложно представить, если их переслушивать и пересматривать. Более того, обратите внимание, в данном судебном процессе были самоотводы из-за сложности. Мы работали с вами с самого утра. Усталость дает о себе знать. Это все говорит о качестве моей речи, моего анализа", - заявил он.

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После чего передал суду два ходатайства - с просьбой дать время для окончания выступления в дебатах и об окончании рабочего дня и его праве подготовиться к финальной речи.

Прокурор Крым возразил, что факт печати заявления свидетельствует о неискренности адвоката. Говорит, что весь день адвокат обещал, что закончит и обманул. И что это является злоупотреблением права на защиту.

"Мы слышим от обвинения заученные фразы! Я не готовил заранее заявления. После того, как сообщил, что мне нужно время, мне помощники принесли, привезли эти заявления, а я их просто подписал!", - говорит адвокат. Заявляет, что его финальная речь может звучать 15-20 минут, может быть, час.

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"Злоупотреблений с моей стороны не было!", - заявляет адвокат. Снова говорит о том, что не было у него времени подготовиться.

Судья Девятко объявил, что сроки были согласованы заранее, "беря во внимание, что есть обязанность добросовестно использовать права", чтоб не допустить затягивания, а также ссылается на то, что адвокат выходил за рамки дела, суд останавливает выступление Горошинского. И отмечает, что речь, особенно в первый и второй день, отличалась глубиной анализа, и просит предоставить письменный текст.

Напомним, 10 октября Оболонский райсуд Киева продолжил рассматривать по сути дело против беглого президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене и пособничестве в ведении войны. Сегодня свою дебатную речь должен зачитать адвокат Александр Горошинский. Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию.