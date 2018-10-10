Генсек ПАСЕ Ягланд заявил об исключении России из этой организации

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", такое заявление сделал Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, выступая на дебатах о будущем организации.





Генеральный секретарь напомнил, что устав позволяет накладывать дополнительные санкции на государство, которое не платит членские взносы. В этом случае Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы - КМСЕ) может прекратить участие России в работе ПАСЕ и КМСЕ.

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Ягланд выразил уверенность, что в случае дальнейшего отсутствия платежей эти санкции необходимо будет наложить на российскую сторону. "По уставу, если государство не платит два года, применяется статья 9. Два года (российских неплатежей) наступят в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить эту статью", - отметил генсек.

"Совершенно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции", - добавил он.

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Ягланд, как отмечается, также впервые публично предположил, что в результате конфликта Россия может вообще покинуть организацию. До сих пор генсек категорически отвергал такую возможность. В случае начала процедуры выхода России генсек планирует изменить бюджет организации.

"Если станет ясно, что Россия выходит (Russia is out), то я безотлагательно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы", - заявил он.

Генсек сообщил, что планирует официально представить эту позицию на встрече Комитета министров в конце текущей недели.

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