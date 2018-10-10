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10.10.18 19:53

Из-за проблем со здоровьем оккупанты отпустили под домашний арест фигуранта "дела Веджие Кашка" Чапуха, - адвокат

Обвиняемого по "делу Веджие Кашка" крымскотатарского активиста Асана Чапуха отпустили из СИЗО под домашний арест.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Асана Чапуха отпустили из СИЗО под домашний арест в силу его критического состояния здоровья и невозможности проводить необходимое лечение в СИЗО", - сообщил его адвокат Айдер Азаматов.

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В Симферополе 23 ноября 2017 года оккупанты задержали группу крымских татар – Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвиняют якобы в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина скончалась.

В декабре 2017 года Чапух перенес микроинсульт в СИЗО и нуждался в срочной госпитализации. Позднее арестованный прошел медицинское обследование, однако диагноз и состояние его здоровья остается неизвестным для адвоката.

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