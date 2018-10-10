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10.10.18 21:28

Высокий уровень внешнего и иностранного валютного долгов - источник нестабильности для Украины, - МВФ

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) пришли к выводу, что сочетание высокого уровня внешнего долга и относительно слабых резервов делает страны особенно уязвимыми для внешних потрясений.

Высокий уровень внешнего и иностранного валютного долгов - источник нестабильности для Украины, - МВФ

Об этом говорится в отчете МВФ по вопросам финансовой стабильности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Среди таких стран, по оценкам МВФ, и Украина, которая по показателям внешнего долга в процентах к экспорту и адекватностью резервов находится примерно на уровне Турции.

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Стран, где высоки как уровень государственной задолженности, так и доля валютного долга не так много, отмечается в отчете. Однако, Украина попадает в число таких стран вместе с двумя другими - Ливаном и Тунисом, говорится в отчете.

В МВФ отмечают важность наличия достаточных валютных резервов для того, чтобы обезопаситься от вызовов. "Из-за вызовов внешней среды, адекватные запасы в ответ на возможное уменьшение валютной ликвидности становятся еще более важными", - отмечается в отчете.

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