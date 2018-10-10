Новинский отрицает заявление НАПК о незадекларированных фирмах и помещениях и готовит судебный иск

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на его официальном сайте.

Новинский уверяет, что документ ним заполнен без нарушений законодательства, а заявление НАПК называет "продолжением незаконного давления власти на политического оппонента".

"Представители агентства демонстрируют полную некомпетентность,"творчески "трактуя свои же рекомендации", - жалуется нардеп.

Он утверждает, что в декларации указаны все компании, акциями которых он владеет напрямую.

"Право аренды вышеуказанных помещений в декларации указано, расходы, связанные с арендой этих помещений, также. Данная информация позволяет полностью идентифицировать объекты и провести проверку. Мне скрывать нечего", - заверил Новинский.

Он добавил, что действия Назка вредят его репутации, и поэтому не исключает обращения в суд.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Национальное агентство по противодействию коррупции обнаружило факты декларирования недостоверной информации нардепом от "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским.