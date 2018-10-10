В деле отравления Скрипалей, возможно, появится третий подозреваемый - "Федотов", - "Фонтанка"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание "Фонтанка".

Как указывает издание, речь идет о 45-летнем Сергее Федотове.

Чешские СМИ заявили, что Сергей Скрипаль подвергался слежке российских спецслужб минимум с 2014 года. За ним в Прагу вылетали Александр Петров и Руслан Боширов, впоследствии обвиненные в покушении на убийство в Солсбери. Прага и Солсбери предъявляют еще одного россиянина, о котором Скотланд-Ярд наверняка планирует рассказать в следующей серии детектива.

Для этого в Прагу вылетали Александр Петров и Руслан Боширов, впоследствии обвиненые в покушении на убийство в Солсбери.

По данным "Фонтанки", в январе-феврале 2014 Сергей Федотов также совершил путешествие в Чехию. Петров, Федотов и Боширов тогда пользовались загранпаспортами 64-й серии с близкими номерами.

"Кроме Праги, Киева, Милана и Женевы Сергей Федотов минимум три раза посетил Лондон - в марте 2016 марте 2017 и марте 2018. Последний раз он прибыл в Великобританию 2 марта, как и Петров с Бошировым, но другим рейсом, а улетел 4 марта (в день покушения) вместе с ними", - отмечает издание.

"Фонтанка" указывает, что эта информация была у Скотланд-Ярда изначально, но по каким-то причинам ее было решено не обнародовать сразу.

О Боширове и Петрове было удобно рассказать в одном "файле", так как они вместе запечетлены видеокамерами Солсбери и аэропорта Гэтвик, а Федотов передвигался автономно.

По информации российских журналистов, Сергей Федотов идеально подходит на роль третьего подозреваемого. В России на него нет оформленных недвижимости, транспорта и мобильных номеров, он отсутствует в социальных сетях и базах исполнительных производств. Номер его действующего паспорта на одну-две цифры отличается от документов, выданных гражданам России, которые местом своей регистрации указывали штаб-квартиру Главного управления Генштаба Минобороны РФ.

"Очевидно, что о Федотова рано или поздно объявят официально, а частные расследователи раскроют его настоящие имя и биографию", - резюмирует издание.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

8 октября расследователи из Belligcat обнародовали настоящую фамилию второго подозреваемого в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мужчина, называвший себя Александром Петровым, на самом деле носит фамилию Мишкин.

9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".