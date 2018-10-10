Сеть порностудий ликвидирована во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Национальной полиции.

Правоохранители установили личности злоумышленников, причастных к организации преступного бизнеса. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 22 до 24 лет. Между организаторами сети были четко распределены функции. Один из них занимался организационными, хозяйственными и финансовыми вопросами, администрированием деятельности студий. Второй - подбирал персонал, консультировал девушек, вел бухгалтерский учет. Еще двое следили за исправностью оборудования, подыскивали кадры в социальных сетях, учили размещать видеоматериалы на специальных сайтах в Интернете.

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Во время санкционированных обысков, которые проводились одновременно по шести адресам, была изъята компьютерная техника, веб-камеры, мобильные телефоны, эротические гардеробы, наличные средства, банковские карточки и тому подобное.

В двух "офисах" правоохранители обнаружили шестерых девушек, студенток местных вузов, которые в качестве веб-моделей непосредственно занимались распространением продукции порнографического характера.

Трое организаторов задержаны в порядке ст..208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст.301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.