Боец 128-й ОГШБ Роман Магас погиб на Донбассе, - Львовская ОГА. ФОТО

Об этом на своей странице сообщила Львовская областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

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Роман Магас родился в 1991 году в селе Баня Лисовицкая Стрыйского района Львовской области, служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде. У военнослужащего остались жена и двое детей.

О дате и времени захоронения будет сообщено дополнительно.

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Напомним, 10 октября во время выполнения боевого задания на Донецком направлении двое военнослужащих Объединенных сил погибли вследствие срабатывания враждебного взрывного устройства.