Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия
11.10.18 00:29

Боец 128-й ОГШБ Роман Магас погиб на Донбассе, - Львовская ОГА. ФОТО

В среду, 10 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил при выполнении боевого задания погиб военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Роман Магас.

Боец 128-й ОГШБ Роман Магас погиб на Донбассе, - Львовская ОГА. ФОТО

Об этом на своей странице сообщила Львовская областная государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветеран АТО Александр Багалика скончался в Ирпене после тяжелой болезни

Роман Магас родился в 1991 году в селе Баня Лисовицкая Стрыйского района Львовской области, служил в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде. У военнослужащего остались жена и двое детей.

О дате и времени захоронения будет сообщено дополнительно.

Боец 128-й ОГШБ Роман Магас погиб на Донбассе, - Львовская ОГА 01

Также читайте: Ветеран АТО Александр Багалика скончался в Ирпене после тяжелой болезни

Напомним, 10 октября во время выполнения боевого задания на Донецком направлении двое военнослужащих Объединенных сил погибли вследствие срабатывания враждебного взрывного устройства.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100