Фильм "Миф" о погибшем на Донбассе оперном певце Слипаке попал в программы еще двух международных фестивалей, - Госкино

Лента отобрана в программы фестивалей DocsMX в Мехико и Doc'n'Roll в Лондоне, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Госкино.

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"Документальный фильм был создано при поддержке Госкино Украины и благотворителей со всего мира. Премьера фильма в Украине состоялась 8 февраля 2018. После этого лента была показана в США, Канаде и Европе. Картина получила главные награды на украинском кинофестивалях, а также Гран-при и награду за монтаж на фестивале Figueira Film Art в Португалии", - напоминают в агентстве.

На очереди фестивале в Мексике и Великобритании фильм "МИФ" отобран в конкурсную программу фестиваля DocsMx в Мехико и программы фестиваля Doc'n Roll Film Festival в Лондоне.

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