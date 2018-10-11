Если бы Евросоюз исчез даже на несколько дней, то мир бы рухнул, - Могерини

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом она заявила в среду, 10 октября, выступая с лекцией в Финляндии, передает дипслужба ЕС

"Закройте глаза и представьте на мгновение, что Европейский союз исчез с мировой сцены прямо сейчас. Скажем, на месяц, или неделю, даже на несколько дней. Мир просто бы рухнул", − отметила Могерини.

Она также добавила, что "мир сейчас не в лучшей форме, но без Европейского союза он оказался бы в гораздо худшем положении".

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"Уберите все действия, которые мы предпринимаем как Европейский союз, вместе с государствами-членами по всему миру, будь то мир и безопасность, развитие, гуманитарная деятельность, дипломатия, и вы поймете, что ситуация в мире, безусловно, будет намного, намного хуже", − указала глава дипломатии ЕС.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, обсуждая позицию Брюсселя по Brexit, заявил, что Евросоюз становится "тюрьмой", подобно СССР.