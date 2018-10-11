Четверо украинских воинов погибли, еще трое получили ранения в районе проведения ООС. За сутки враг осуществил 28 обстрелов по позициям ВСУ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 28 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 12 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из минометов 120- и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также прицельный огонь вел вражеский снайпер.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Степное, Троицкое, Луганское, Майское, Зайцево, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Широкино .

Двое военнослужащих получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.

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Позиции Объединенных сил в районе Крымского, Новотошковское, Майского, Новолуганского и Красногоровки оккупанты обстреливали из 120-мм минометов. Огневому воздействию из 82-мм минометов подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Новотошковского, Новолуганское, Авдеевка, Красногоровка, Гнутово и Лебединского. Защитники Золотого и Гнутово были обстреляны противотанковыми ракетами, а защитники Крымского и Майского - из вооружения боевых машин пехоты. Кроме того по позициям подразделения Объединенных сил вблизи Новотошковского велся огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Опорный пункт в районе Гнутово обстреливал вражеский снайпер.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и трое получили ранения", - сказано в сообщении.

По данным разведки, в течение суток 6 оккупантов были уничтожены и 10 получили ранения.

"С начала суток враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Гнутово и Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди наших защитников нет", - сообщили в пресс-центре ООС.





