ЧП под Ичней: спасатели продолжают тушить пожар на территории военного склада Минобороны, интенсивность взрывов снизилась, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано. К тушению привлечены 2 ИМР (инженерная машина разграждения. - Ред.) и 3 пожарных танка ВСУ. Для заправки водой пожарных танков привлечено 12 автоцистерн ГСЧС.

Также сообщается, что в районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью около 1 тыс. человек и 216 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 260 человек, 75 ед. техники и 2 самолета АН-32П.

"Для координации привлеченных сил и средств, оказания помощи населению развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС Украины", - добавили в ведомстве.

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Напомним, на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

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По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения), за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет".