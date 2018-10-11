Перерасчет пенсий будет произведен в марте, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил в эфире программы "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина".

"Цифры по инфляции за 2018 год и заработной платы будут известны не раньше середины февраля 2019 года. После того, как они официально поступят в правительство, будет принято соответствующее решение и с 1 марта будет произведен перерасчет этих пенсий", - заявил министр.

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Согласно закону, индексация пенсий осуществляется по формуле 50% роста заработной платы за предыдущий год и 50% уровня инфляции за предыдущий год.

В связи с пенсионной реформой, минимальная пенсия составит 1 452 грн. Украинское правительство предлагает парламенту в 2019 году направить Пенсионному фонду на 27,2 млрд гривен больше, чем в текущем году.