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11.10.18 08:43

Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - "Громадське". ВИДЕО+ФОТО

Жители Армянска оккупированного Крыма жалуются на новые химические выбросы в атмосферу.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на информацию местной жительницы, передает Цензор.НЕТ.

По словам Екатерины Пивовар, характерный запах ощущался в городе утром 10 октября. Ее с детьми доставили в городскую больницу с жалобами на раздражение химическими веществами. Жительница Армянска утверждает, что получила ожоги слизистой оболочки носа.

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Она добавила, что врачи подтвердили у нее отравление химическими веществами.

"Врач написала, что аллергическая реакция на токсичные вещества. Прописала супрастин, выводить токсины, пить Полисорб", – сообщила изданию женщина.

Она добавила, что врачи советовали ей уехать из города.

О признаках выбросов также сообщают и пользователи соцсетей. 

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"Сегодня утром опять коричневые жидкие осадки на балконных поверхностях и кислый запах", - пишет пользователь "Вконтакте" Сергей Самарин.

С выбросами пользователи соцсетей связывают также отмену гала-концерта на День города. Праздник через выбросы, которые начались в августе, перенесли на 13 октября. На отмененном концерте должны были выступать детские коллективы.

Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - Громадське 01
Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - Громадське 02
Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - Громадське 03
Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - Громадське 04
Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - Громадське 05
Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - Громадське 06
Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - Громадське 07
Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - Громадське 08
Жители оккупированного Армянска жалуются на новые химические выбросы: врачи советуют пострадавшим покинуть город, - Громадське 09

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