Неизвестные расстреляли автомобиль на Херсонщине: двое раненых, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области

"10 октября около 21:10 на автодороге Херсон-Феодосия - Керчь неизвестные лица, которые находились в автомобиле, обстреляли из неустановленного оружия другой легковой автомобиль. В результате чего двое мужчин с ранениями были госпитализированы в медицинское учреждение в Херсоне. Злоумышленники на автомобиле скрылись в неизвестном направлении. На территории области введен оперативный план "Сирена". Открыто уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц", - говорится в сообщении.

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